SCJN retomará discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido

• Una mujer solicitó la intervención de la autoridad judicial para acceder a la eutanasia en la Ciudad de México
México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para pronunciarse sobre la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido en México.
Los ministros resolverán un amparo en revisión, en relación con los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad.
Una mujer solicitó la intervención de la autoridad judicial para acceder a la eutanasia en la Ciudad de México, prohibida en el Código Penal capitalino y la Ley General de Salud.
Se trata de una tanatóloga que se dedicó toda su vida a asistir a pacientes con enfermedades terminales y sus familiares, que fue diagnosticada con cáncer de mama.
La paciente acusó que imponer la “muerte natural” como única forma jurídicamente válida de morir atenta contra el derecho a la autonomía y el desarrollo de la libre personalidad.
Durante la sesión de este 17 de junio, ocho ministros votaron a favor de reasumir la competencia de la SCJN para abordar la eutanasia.
Únicamente, la ministra María Estela Ríos se posicionó en contra.
Con información de El Universal
Foto: Marcelo Leal en Unsplash