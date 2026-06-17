SCJN retomará discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido

• Una mujer solicitó la intervención de la autoridad judicial para acceder a la eutanasia en la Ciudad de México

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para pronunciarse sobre la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido en México.

Los ministros resolverán un amparo en revisión, en relación con los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad.

Una mujer solicitó la intervención de la autoridad judicial para acceder a la eutanasia en la Ciudad de México, prohibida en el Código Penal capitalino y la Ley General de Salud.

Se trata de una tanatóloga que se dedicó toda su vida a asistir a pacientes con enfermedades terminales y sus familiares, que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La paciente acusó que imponer la “muerte natural” como única forma jurídicamente válida de morir atenta contra el derecho a la autonomía y el desarrollo de la libre personalidad.

Durante la sesión de este 17 de junio, ocho ministros votaron a favor de reasumir la competencia de la SCJN para abordar la eutanasia.

Únicamente, la ministra María Estela Ríos se posicionó en contra.

Con información de El Universal

Foto: Marcelo Leal en Unsplash