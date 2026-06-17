CNTE provoca desabasto de combustible en Oaxaca

• Un plantón de la CNTE en instalaciones de Pemex en Oaxaca provoca desabasto de combustible en más de una decena de gasolineras

Oaxaca.- El paro nacional indefinido de la CNTE empezó a provocar desabasto de combustible en Oaxaca, donde automovilistas ya realizan compras de pánico en gasolineras.

A inicios de junio integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora instalaron un plantón en la planta de almacenamiento y distribución de Pemex en Santa María El Tule.

Al inicio sí permitían el ingreso y salida de personal y pipas, pero este fin de semana se impidió totalmente el acceso a las instalaciones, con lo que numerosas estaciones de servicio no fueron abastecidas.

Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca informó que derivado del bloqueo al menos 16 gasolineras de la región Valles Centrales enfrentan falta de suministro, lo que las llevó a suspender operaciones.

José Luis Ballesteros, presidente del organismo, advirtió que de continuar el paro de maestros en instalaciones de Pemex más gasolineras deberán cerrar de manera temporal.

Expuso que la demanda se concentraría en aquellas estaciones con logística propia, si bien aumentará la presión a su capacidad de abastecimiento.

Se reporta también que algunas gasolineras venden solo gasolina Premium y diésel, al ver agotadas sus reservas de Magna, con lo que automovilistas empezaron a hacer “compras de pánico”.

La noche del 16 de junio, tras más de 48 de cierre total, integrantes de la CNTE permitieron el paso a la planta de Pemex, con lo que se reanudó el abasto de combustible. No obstante, los docentes permanecen en el área con la posibilidad de nuevos cierres.

Además de a la población en general, la escasez de gasolina podría afectar a vehículos de servicios de emergencia, autoridades y servicios médicos, lo que impactaría en la atención de siniestros y hechos violentos, entre otros.

Con información de El Sol de México

Foto: @jlplatafoto