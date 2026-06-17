Acusan intento de “borrar” lucha por el agua junto al Estadio Azteca

• La Asamblea Antimundialista denunció el retiro de expresiones vinculadas a la defensa del agua y a las protestas por el Mundial

México.- Activistas y vecinos de los alrededores del Estadio Azteca, en la capital Ciudad de México, acusaron este martes a las autoridades de intentar “borrar” sus demandas por el acceso al agua y la defensa del territorio tras el retiro de un mural comunitario instalado en las inmediaciones de la sede de partidos del Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa realizada a unos pasos del estadio, integrantes de la Asamblea Antimundialista denunciaron lo que calificaron como una “tendencia de borramiento visual” de las protestas que han acompañado la organización del torneo en la zona sur de la capital.

Según afirmaron, además del antimural retirado la semana pasada, otras intervenciones artísticas, consignas callejeras e incluso fichas de búsqueda de personas desaparecidas fueron eliminadas de espacios públicos.

“Cada mural que hacemos en este espacio es retirado a menos de 24 horas”, afirmó Natalia Lara, integrante de la asamblea.

Lara aseguró que los colectivos habían alcanzado un acuerdo con autoridades capitalinas para que la obra permaneciera al menos cinco días después de su instalación, pero fue retirada antes del partido inaugural del Mundial, que inició el 11 de junio, sin que se respetara el plazo acordado.

Resultado de cinco meses de trabajo comunitario, el mural reunió a más de 60 artistas, vecinos y activistas de Santa Úrsula Coapa y otras comunidades del sur de la capital.

La obra incorporaba mensajes en español, náhuatl, maya y otras lenguas indígenas, además de consignas como “Fuera FIFA” y “¡Agua es vida!”.

La intervención buscaba visibilizar las demandas de comunidades que denuncian afectaciones al acceso al agua y transformaciones urbanas asociadas al Mundial 2026, según sus creadores.

De acuerdo con los vecinos, el suministro de agua y otros servicios se ha visto más afectado desde que iniciaron las obras del Mundial, una carencia que persiste con el torneo en marcha, mientras el estadio se abastece de un pozo.

“Queremos la devolución de este antimural que representa justamente la lucha por el agua que se está invisibilizando”, señaló Lara, vecina de la zona.

“Esto es un acto de borramiento”, agregó Lágrimas Lacrimógenas, una de las artistas que participó en el mural.

La Asamblea Antimundialista reúne a vecinos, activistas y organizaciones que desde 2025 se han opuesto a las transformaciones impulsadas en torno al Mundial.

Entre sus principales reclamos figuran denuncias por gentrificación, desalojos, encarecimiento de vivienda, acceso al agua y el impacto de las obras y transformaciones en las comunidades.

En las semanas previas al inicio del torneo, las protestas coincidieron con el endurecimiento de los operativos de seguridad alrededor de la sede mundialista.

En ese contexto, los colectivos vivieron restricciones a la protesta y presuntos actos de represión, acusaciones que las autoridades rechazan.

Según la asamblea, cuerpos antimotines y policías montados agredieron a manifestantes e impidieron el avance de colectivos que buscaban acercarse al recinto.

Los colectivos avisaron que realizarán una velada esta noche en espera de que el Gobierno de Ciudad de México atienda sus demandas y les devuelva el mural.

El Estadio Ciudad de México recibe su segundo partido del torneo este miércoles con el duelo entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán.

Con información de EFE

Foto: EFE/ José Méndez