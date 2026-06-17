Llaman a reforzar medidas preventivas ante pronóstico de lluvias

• Las autoridades recomendaron mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones emitidas por Protección Civil y los gobiernos locales

México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención ante el pronóstico de lluvias de diversas intensidades que afectarán a gran parte del territorio nacional durante las próximas horas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos el potencial ciclón tropical Uno ubicado en el noroeste del Golfo de México, provocará lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, así como precipitaciones muy fuertes en San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, mientras que canales de baja presión y el avance de la onda tropical número siete generarán lluvias intensas en Chiapas; muy fuertes en Sinaloa y Durango; y fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

Las autoridades también prevén chubascos y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tabasco y los estados de la península de Yucatán.

Para el miércoles, el SMN anticipa que continuarán las lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en regiones del norte, centro y oriente del país. Además, se prevén posibles granizadas y rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, reducción de visibilidad por bancos de niebla y caída de objetos debido a los fuertes vientos.

Ante este panorama, la CNPC recomendó a la población extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad en carreteras mojadas, mantener encendidas las luces del vehículo y respetar las medidas de seguridad vial.

También exhortó a evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o corrientes de agua, tanto a pie como en automóvil, debido al riesgo que representa la fuerza de las corrientes.

Asimismo, pidió mantener limpias coladeras, desagües y azoteas para facilitar el flujo del agua, así como identificar rutas de evacuación y refugios temporales en zonas vulnerables a inundaciones.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones emitidas por Protección Civil y los gobiernos locales.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Joy Stamp / Unsplash