Inglaterra vence a Croacia en un partidazo en Dallas

• Inglaterra y Croacia dieron un tremendo juego en el Estadio Dallas, en su debut en la Copa Mundial de la FIFA

Estados Unidos.- En un partidazo en el Estadio Dallas, Inglaterra venció a Croacia por marcador de 4-2 en actividad del Grupo L del Mundial 2026 este miércoles 17 de junio.

Inglaterra fue más en los 90 minutos que el cuadro croata, quien tuvo como principal figura al portero Dominik Livakovic, quien evitó al menos tres tantos rivales.

Harry Kane anotó de penal al minuto 11 para abrir el marcador en Dallas. La pena máxima fue repetida por el silbante Clément Turpin luego de que jugadores croatas ingresaran al área previo a la ejecución del primer penal, el cual había fallado el atacante británico.

Croacia empató al 35′. Martin Baturina recibió un balón retrasado en los linderos del área inglesa, donde no la pensó dos veces y prendió la esférica para colocarla en el ángulo de la portería.

Kane concretó su doblete y décimo gol en Copas del Mundo al 42′, en un tiro de esquina en donde tras una serie de movimientos ingleses en el área, el delantero del Bayern Munich quedó completamente solo para rematar de cabeza aplacer para el 2-1 parcial.

Los croatas no se dieron por vencido y encontraron el empate al 45+5. Ivan Perisic le bajó una pelota en el área de forma espectacular a Peter Musa, quien remató a placer frente a portería para el 2-2 en el Estadio de Dallas.

Jude Bellingham tuvo una descolgada impresionante por el sector derecho para quedar solo frente al portero Jordan Pickford y definir cruzado por abajo para el 3-2.

En un contragolpe inglés, Marcus Rashford recibió solo en el área, enganchó hacia dentro del área croata y definió de pierna derecha para el cuarto y último gol del partido en Dallas al minuto 85.

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Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Kenneth Fernandez