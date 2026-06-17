El Delfín clasifica a 17 atletas al Nacional Curso Largo 2026

• El certamen se celebrará del 15 al 19 de julio en Mérida, Yucatán, bajo la organización de Aquatics México

Con 17 atletas logrando dar las marcas tope, El Delfín de Chiapas cumplió con una sobresaliente participación en el Selectivo Estatal rumbo al Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, competencia que se celebrará del 15 al 19 de julio en Mérida, Yucatán, bajo la organización de Aquatics México.

El certamen estatal se desarrolló el pasado fin de semana en la alberca del Centro de Entrenamiento de El Delfín, con la presencia del juez nacional Alfredo Borrego, donde se dieron cita 127 sirenas y tritones de 11 clubes de Tapachula, Escuintla, Comalapa y Tuxtla Gutiérrez, en busca de las marcas oficiales para asistir a la máxima justa nacional de curso largo.

Tras las cuatro sesiones de competencia, los nadadores comandados por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez que lograron dar marcas para el citado nacional fueron: Diego Hernández González, Ian de la Rosa Cruz, Regina Escobar Cruz, Rodrigo Escobar Cruz, Valentina Escobar Cuesta, Renata Elizabeth Esquinca Santiago, Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán, Ana Paola Cáceres Nangusé, Maximiliano Domínguez García, Quiana Tovilla Santiago, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Evann Andrés Pérez López, Ariadna Sarmiento Monzón, Tadeo Bustillos Sánchez, Sebastián Ortega Anzueto, sumando a Elsa Albores Bautista y Héctor Millán Rad Solís, quienes figuran en el ranking nacional de clasificados.

Como parte de los resultados individuales más sobresalientes del selectivo, El Delfín también tuvo presencia entre los campeones por sumatoria de puntos: en la rama varonil destacaron Ángel Uriel Bustillos Sánchez, campeón de la categoría 10 y menores con 72 puntos; Josué Tovar Quiñones, ganador en 19-24 años con 72 unidades; y Adolfo de Jesús Solís Muñiz, quien se impuso en 50-59 años con 72 puntos.

En la rama femenil, Xiomara Escobar Cuesta fue campeona en 10 y menores con 63 puntos, mientras que Fernanda Méndez Santos se quedó con el primer lugar de la categoría 11-12 años con 66 unidades.

Asimismo, en la tabla de puntuación de World Aquatics fueron reconocidos: Ian de la Rosa Cruz, con 585 puntos en los 50 metros mariposa de la categoría 15-16 años; Evann Andrés Pérez López, con 573 puntos en los 1500 metros libres de 13-14 años; Ariadna Sarmiento Monzón, con 598 puntos en los 100 metros libres de 17-18 años; y Alexia Michelle Nandayapa Vidal, con 470 puntos en los 1500 metros libres de 13-14 años.

Además de los resultados individuales, El Delfín de Chiapas se quedó con el primer lugar por equipos del Selectivo Estatal, al sumar 2 mil 4 puntos; en 2° lugar se ubicó la Acuática Master Center con mil 439 unidades, y Axolotes finalizó en el tercer sitio con 533 puntos.