Efraín Juárez dirigirá en Hungría

• Efraín Juárez, quien dirigió a los Pumas de la UNAM, fue anunciado como el nuevo director técnico del Győri ETO de Hungría

Hungría.- El mexicano Efraín Juárez fue anunciado este miércoles 17 de junio como el nuevo director técnico del Győri ETO de Hungría.

Dicha contratación ocurre dos semanas después de su salida de los Pumas de la UNAM, con quienes obtuvo el subcampeonato del Clausura 2026 de la Liga MX.

Juárez asumirá el mando del vigente campeón de la liga húngara con la consigna de buscar la clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Champions League.

El timonel mexicano llega al futbol húngaro tras una destacada pero polémica gestión en el balompié mexicano, donde llevó a los Pumas a disputar la final del Clausura 2026, la cual perdieron ante el Cruz Azul en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Pese a llegar a la serie por el título del futbol mexicano en el Clausura 2026, Efraín Juárez optó por no renovar su permanencia debido a discrepancias con la directiva auriazul, quien todavía no anuncia a su nuevo entrenador.

Esta nueva etapa Győri ETO de Hungría representará su primera oportunidad al frente de un banquillo europeo, un entorno donde ya cuenta con experiencia tras haberse desempeñado como auxiliar técnico del estratega Ronny Deila en el Standard de Lieja y el Club Brujas de la liga de Bélgica.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial