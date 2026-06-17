Detienen a hombre que rentaba su acreditación del Mundial 2026

• La acreditación que rentaba Armando “N” era del área de Hospitality, una de las más exclusivas durante el Mundial 2026.

México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvo a un sujeto que intentó rentar su acreditación para la Copa Mundial 2026, con sede en el Estadio Ciudad de México.

Por medio de redes sociales este miércoles 17 de junio, el periodista Carlos Jiménez identifcó al detenido como Armando “N”, quien trabajaba en el área de restaurantes dentro del coloso de Santa Úrsula.

Aprovechando su acceso privilegiado al estadio para el Mundial 2026, Armando decidió buscar un beneficio económico extra y publicó una oferta en la red social Facebook, donde ponía en renta su acreditación oficial bajo la promesa de que permitiría ingresar a todos los partidos de la justa mundialista en el recinto capitalino.

Dicha maniobra fue detectada por el personal de seguridad de FIFA, encargado de monitorear el uso correcto de las licencias y accesos del torneo.

La acreditación que rentaba Armando “N” era del área de Hospitality, una de las más exclusivas en el Coloso de Santa Úrsula durante el Mundial 2026.

Tras dar el aviso correspondiente a las autoridades, agentes de la Policía de la Ciudad de México procedieron con la detención del trabajador en las inmediaciones del inmueble.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica por el mal uso de documentación oficial del evento de la FIFA.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @c4jimenez