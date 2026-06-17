Detienen al ‘Valdo’, operador del Cártel del Golfo y exmiembro del CJNG

• ‘Valdo’ es señalado de coordinar el trasiego de metanfetamina y cocaína, y es identificado como presunto autor intelectual de múltiples homicidios

Colima.- ‘Valdo‘, presunto narcotraficante ligado al Cártel del Golfo (CDG) y exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue arrestado en Colima.

Valdemar R. es considerado como objetivo prioritario por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y diversos hechos violentos.

El sujeto es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína, y es identificado como presunto autor intelectual de múltiples homicidios tanto en México como en Estados Unidos.

Investigaciones indican que ‘Valdo’ habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del CJNG; sin embargo, tras desacuerdos internos abandonó dicha organización para incorporarse a las filas del CDG, donde continuó desarrollando actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Autoridades de Colima, en coordinación con la Secretaría de Marina también aprehendieron a Ramón ‘N’ y Cristina ‘N’ en el municipio de Ixtlahuacán, quienes contaban con órdenes de detención con fines de extradición, por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Colima, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Con información de EFE

Foto: @SSyPCColima