Alertan por fraude con presuntas multas de tránsito de la SICT

• La SICT alerta sobre el envío de mensajes falsos a su nombre a fin de obtener datos personales o realizar cobros indebidos

México.- Una nueva modalidad de fraude fue detectada por autoridades federales, que piden extremar precauciones para evitar ser víctima.

El fraude consiste en el envío de mensajes vía SMS y en redes sociales, supuestamente a nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los mensajes informan sobre supuestas infracciones de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos en línea.

La SICT subraya que estos mensajes “son falsos y pueden ser un intento de extorsión” a fin de obtener datos personales o realizar cobros indebidos.

La dependencia aclara que no está facultada para emitir multas ni sanciones de tránsito. Tampoco solicita pagos mediante mensaje de texto.

De esta forma, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos ni compartir información personal o bancaria, así como ignorar y eliminar ese tipo de mensajes.

En caso de ser víctima de extorsión se puede denunciar al 089.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: NordWood Themes en Unsplash