Mujeres en acción  

Desde el Sur

Armando Chacón

Comenzamos… Esta semana a las mujeres políticas chiapanecas no les fue bien, iniciaron con el pie izquierdo. Iniciamos, el pasado domingo en la ciudad de Palenque se llevó a cabo una asamblea de Morena para informar a la militancia de ese partido de los avances del gobierno de Sheinbaum, esto como parte de una estrategia nacional de la 4-T. En Palenque dado que es donde vive actualmente AMLO y es cabecera del Distrito Federal 1, asistieron diputados locales y federales, así como el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina. En el orden del día se incluyó la participación de la delegada federal de Bienestar y ex diputada federal por ese distrito, en su intervención Manuela López Obrador habló de la soberanía nacional y se le fue a la yugular al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamándolo asquerosidad y otros calificativos que ni él mismo Noroña se atreve a pronunciar. Estás descalificaciones, señalamientos, de la delegada de Bienestar en Chiapas, la publicaron diversos medios nacionales por lo que un periodista que acude a las mañaneras le preguntó a la presidenta Sheinbaum sobre este asunto y ella respondió que no es el sentir del gobierno federal y que tendrán que revisar si esta delegada se va a dedicar a la grilla o a cumplir con su función y por lo menos recibirá una llamada de “atención”. El protagonismo de Manuela se da en momentos difíciles, tirantes, de las relaciones México- EEUU. Aquí cabe el dicho no me ayudes primita. Con estas descalificaciones de Manuelita se aleja de estar considerada para el 2030, eso queda claro. Por otra parte la “exuberante” cónsul de México en Houston, la chiapaneca María Elena Orantes también fue cuestionada en la mañanera, ante la presidenta de México, que está más dedicada a fortalecer su organización 50+1 que en trabajar por los migrantes mexicanos en Houston y se la vive viajando para expandir su organización, que por cierto, le dijeron, aglutina a panistas, priistas y ex perredistas y nadie de Morena, cuyos nombres le dieron a conocer a la presidenta y la pregunta fue a qué hora atiende doña Malena el consulado?. La presidenta Sheinbaum respondió molesta que eso no estaba bien y que el canciller debía tomar nota de esta queja, porque los cónsules y embajadores está para atender los asuntos de nuestros hermanos migrantes y otros de México y no personales o de organizaciones. Esto también es un claro mensaje para el 2027. Tal parece que a la Nena se le cayó su candidatura a una diputación federal…

Continuamos… Y para concluir los resbalones de las divas, la diputada local María Isabel Rodríguez, en su intervención en la Tribuna del Congreso chiapaneco, expresó que está en contra de las políticas de las minorías y movimientos lésbico gay, es decir que aquellos que decidieron cambiar su género que lo hagan en su casa pero no en público, lo que generó mucha polémica a favor y en contra, para lo que no saben ella llegó vía el partido local PES (Partido Encuentro Social) al Congreso en la coalición con Morena, PVEM y PT en la elección del 2024, pero al perder el registro el PES, se afilio a Morena. Podemos estar o no de acuerdo en su posicionamiento, pero hasta Horacio Culebro “El Brujo Borrayas”, aún presidente de la CEDH publicó que inició una queja contra esta diputada. “El Brujo Borrayas” debe saber que no tiene competencia legislativa, urge le contraten a un buen asesor y que lea y estudie para que se actualice. Por lo que respecta al posicionamiento de la diputada quizá le faltó aclarar que su postura fue a manera personal y no del partido que representa en el Congreso chiapaneco. No olvidemos que estamos en tiempos electorales y algunos aprovechan para golpear a sus oponentes, pero algunos se ponen de pechito para que los destrocen…

Seguimos… Más territorio, menos escritorio. Un eslogan “mamón” que utilizan como pretexto funcionarias y funcionarios para andar haciendo proselitismo y abandonar sus obligaciones. Se mueven en vehículos oficiales, con clima, cómodos, con chofer, secretaria y hasta asistentes. En su andar ambicioso que utilizan en sus precampañas anticipadas, hasta los tacos y el pozol que presumen comer en las calles los meten en sus gastos del fondo revolvente. Las redes sociales están saturadas de fotos de servidoras y servidores públicos donde saludan a la gente en los mercados, en las calles y hasta entregan apoyos que son adquiridos con el presupuesto, hipócritas. Si en verdad les interesara la vida de la gente, las preciosuras de funcionarias y legisladoras «selfis» deberían de haber acudido a auxiliar a las familias que salieron afectadas con las lluvias al inundárseles su casa hace pocos días. Ninguna y ninguno de esas y esos que andan en plena campaña fueron a llevarles apoyo, ayudar a limpiar, a llevarles comida o a desazolvar, evitan ensuciarse, no son de su clase. Pero ya se apuntan para estar en las listas de candidatos en el próximo proceso electoral. Pónganse a trabajar…

Terminamos… Hace pocos días, en el libramiento sur a la altura del parque Patricia en la capital chiapaneca, padres de familia de la escuela preescolar Prudencio Moscoso Pastrana, bloquearon en ambos sentidos esa vía para exigir sea reparado ese kínder ya que se encuentra en pésimas condiciones y representa un peligro para las y los niños que estudian en esa escuela. Los inconformes no son escuchados por José Alfredo Ramírez Guzmán, subsecretario de Educación Federalizada, ya que ocupa está ocupado su tiempo completo organizando un nuevo partido político del cual es él dirigente. Tiene el derecho de andar de “grillo”, pero debe renunciar a esa desentendencia…

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.