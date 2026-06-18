Osos y Pretorianos protagonizan duelos clave en la semana 5

• La actividad de la OEFA Chiapas se disputará en Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, Tabasco

La Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) se prepara para vivir una emocionante y última Jornada 5 de la Temporada Infantil 2026 en las categorías Jr. Bantam y Bantam, con encuentros que definen el rumbo de la clasificación y el posicionamiento de los equipos de cara a las semifinales.

La actividad de la categoría Jr. Bantam tendrá como partido estelar el enfrentamiento entre Osos y Pretorianos, programado para el sábado 20 de junio a las 6:00 de la tarde en el Estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez. El duelo enfrenta a los dos equipos mejor posicionados de la competencia, con los plantígrados defendiendo el invicto y los guardianes de Pretoria buscando acercarse al liderato en uno de los encuentros más esperados de la temporada.

La jornada continuará el domingo 21 de junio en el mismo escenario cuando Atlas reciba a BSC a las 6:00 de la tarde. Los volátiles llegan ubicados en la parte alta de la clasificación, mientras que los titanes intentarán sumar una victoria que les permita mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

Por su parte, Tuzas Real del Bosque recibirá a Guerreros el domingo 21 de junio a las 2:00 de la tarde en el Campo de Real del Bosque. Ambos conjuntos buscarán conseguir su primera victoria del campeonato en un duelo que promete intensidad y una gran oportunidad para cerrar la campaña con un resultado positivo.

En la categoría Bantam, el sábado 20 de junio también ofrecerá un atractivo choque entre Osos y Pretorianos a las 7:30 de la noche en el Estadio Samuel León Brindis. Ambos equipos necesitan sumar para mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad.

El domingo 21 de junio, Atlas enfrentará a BSC a las 7:30 de la noche en el Estadio Samuel León Brindis. Los titanes buscarán mantenerse cerca del liderato, mientras que BSC intentará reencontrarse con la victoria en una de las categorías más competitivas de la temporada.

La jornada cerrará con un duelo de gran relevancia en Villahermosa, Tabasco, donde Redskins recibirá a Blue Team el domingo 21 de junio a las 9:00 de la mañana. El representativo tabasqueño buscará aprovechar su condición de local para frenar al líder invicto de la competencia, mientras que Blue Team intentará conservar su paso perfecto y fortalecer su posición en la cima de la clasificación.

Con encuentros directos entre equipos que ocupan los primeros puestos de ambas categorías, la Jornada 5 promete convertirse en una de las más importantes de la Temporada Infantil 2026, reafirmando el crecimiento y la competitividad del futbol americano infantil que impulsa la OEFA Chiapas en todo el estado y la región sureste del país.