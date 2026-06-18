Sudáfrica y República Checa empatan; complican su permanencia en el Mundial

• República Checa y Sudáfrica siguen vivos en el Grupo A del Mundial 2026, pero necesitan ganar en la última jornada de la Fase de Grupos

Estados Unidos.- República Checa y Sudáfrica firmaron el empate 1-1, resultado que deja a ambas selecciones con vida en el Grupo A del Mundial 2026, pero con un panorama complejo.

Los checos, que perdieron en la primera jornada del sector ante Corea del Sur, y Sudáfrica, que también cayó con México, se citaron en Atlanta en busca de su primera victoria de la justa, en donde el equipo europeo pegó primero.

Michal Sadilek hizo el primero para el conjunto checo, recibió un pase filtrado en el corazón del área para definir a placer de pierna zurda ante la salida del portero apenas al minuto 5.

Teboho Mokoena hizo de penal el empate sudafricano al minuto 83 por la vía del penal, tras una mano checa en el área.

Con este resultado, checos y sudafricanos sumaron su primera unidad en la justa mundialista de Norteamérica, pero están obligados a un triunfo en el último partido de la fase de grupos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

En la última jornada, a celebrarse el 24 de junio, República Checa enfrentará a México en CDMX, mientras que Sudáfrica se verá las caras ante Corea del Sur en el Estadio Monterrey.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK