Suiza no tiene piedad y golea a Bosnia y Herzegovina

• Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Los Ángeles, dentro de la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026

Estados Unidos.- Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzgovina en partido de la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Los Ángeles, California.

Tras un primer tiempo sin goles en Inglewood, al minuto 74 vino Johan Manzambi para abrir el marcador con una gran volea que venció al guardameta Nikola Vasilj.

Al 80′, las cosas se complicaron definitivamente para Bosnia con la expulsión por tarjeta roja directa del defensor Tarik Muharemović.

Con la superioridad numérica en la cancha, Rubén Vargas definió el partido al minuto 84 tras asistencia de Breel Embolo para poner el 2-0.

Johan Manzambi selló su doblete al 89′ de tiempo corrido para ampliar la ventaja suiza a tres goles y encamar el juego este jueves 18 de junio.

Ermin Mahmic hizo el gol del honor para Bosnia y Herzegovina al 90+2 con un espectular remate.

Sin embargo, el capitán suizo Granit Xhaka cerró los cartones con su tanto de penal al 90+7 para poner el 4-1 en el Estadio Los Angeles.

De esta forma, Suiza quedó en el primer lugar del Grupo B del Mundial 2026 con cuatro puntos, a la espera del resultado entre Canadá y Qatar en Vancouver, quienes ostentan un punto.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/EPA/CRISTOPHER TORRES