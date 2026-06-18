Nueva York celebra a los Knicks con desfile histórico

• La ciudad desplegó más de 10 mil agentes en el operativo de seguridad: la cifra más alta destinada a un evento planificado en Nueva York

Estados Unidos.- Nueva York se pintó de naranja y azul este jueves para celebrar el primer campeonato de la NBA de los Knicks desde 1973, con un multitudinario desfile que tomó el bajo Manhattan y convirtió Broadway en una enorme fiesta para miles de aficionados.

Desde temprano, las calles del downtown quedaron repletas de seguidores que se formaron durante horas para ver pasar a los campeones; entre música, papel lanzado al aire y los colores del equipo por todos lados. Las zonas habilitadas para el público se saturaron desde primera hora y, de acuerdo con la Policía de Nueva York, hacia las 07:25 horas tiempo local ya no se permitía el ingreso de más personas al recorrido.

La ciudad desplegó más de 10 mil agentes como parte del operativo de seguridad: la cifra más alta destinada a un evento planificado en Nueva York, luego de los incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas del fin de semana pasado tras conquistar el título.

Los jugadores recorrieron las calles en vehículos abiertos, identificados con los nombres de algunas de las principales figuras del equipo, como OG Anunoby y Karl-Anthony Towns. Entre los momentos más comentados estuvo la aparición de Mitchell Robinson en una camioneta personalizada con interiores en tonos naranja, así como la imagen de Josh Hart fumando un puro durante el desfile.

El alcalde Zohran Mamdani también participó en el recorrido con una camiseta de Josh Hart sobre el traje, saludando a los aficionados y conversando con los jugadores antes de recibir al equipo en la Alcaldía, donde se realizó la ceremonia oficial por el campeonato.

Durante el acto en la Alcaldía, Mamdani aseguró que los Knicks conquistaron el título con el mismo espíritu que define a la ciudad.

Los Knicks hicieron lo que los neoyorquinos han hecho siempre: cuando nos dicen que algo es imposible, encontramos la forma. Ganamos”; dijo el alcalde nacido en Uganda ante jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Zohran recordó especialmente el cuarto juego de la serie, cuando los Knicks perdían por 20 puntos a nueve minutos y 33 segundos del final, y las probabilidades les daban apenas 0.4 % de opciones de ganar. “Es en ese 0.4 por ciento donde nosotros nos ponemos a trabajar”, afirmó, al destacar la capacidad del equipo para levantarse en los momentos más difíciles.

Mamdani sostuvo que la victoria también reflejó la identidad de una ciudad acostumbrada a resistir:

Los Knicks no solo ganaron para Nueva York, ganaron como Nueva York”; expresó al recordar cómo durante la serie los vecinos se reunían, desconocidos celebraban juntos en las calles y la ciudad entera se volcó con el equipo.

La celebración también reunió a famosos habituales del Madison Square Garden, como Spike Lee, Ben Stiller, Timothée Chalamet y Fat Joe, quienes se sumaron a los miles de aficionados que acompañaron el desfile. Algunos seguidores incluso pudieron acercarse a Jalen Brunson y tocar el trofeo Larry O’Brien.

Al cierre de la ceremonia, Zohran Mamdani entregó las llaves de la ciudad a James L. Dolan, propietario de los Knicks y del Madison Square Garden; a directivos de la franquicia, al entrenador Mike Brown y a toda la plantilla. En su participación, Brown destacó el compromiso colectivo del equipo; mientras que Brunson, el MVP de las Finales, agradeció a la organización por confiar en él “cuando pocos lo hacían” y dedicó el campeonato a la afición y a su familia.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/KENA BETANCUR