Bruno Faneco defenderá su título de la RFL

• La pelea está pactada a desarrollarse este sábado 20 de junio en Cuernavaca, Morelos, donde tendrá como rival al mexicano Roberto Ballesteros

El entrenador y peleador profesional de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu-Jitsu en Chiapas, Bruno Faneco, se reporta listo para ser protagonista de la pelea estelar “El Legado” a disputarse este sábado 20 de junio en Cuernavaca, Morelos; donde tendrá como rival al mexicano Roberto Ballesteros.

En entrevista, Bruno Faneco expresó que saldrá en defensa del título de campeón Internacional de Artes Marciales Mixtas, en la categoría de 185 libras: “Estoy listo para esta pelea, es mi primer defensa, me siento muy bien, me he preparado muy bien para representar a Chiapas, México y Brasil”, declaró.

Detalló que la pelea forma parte del sello RLF (Read to legacy of fighters) y está pactada a desarrollarse este sábado 20 de junio en Cuernavaca, Morelos, donde tendrá como rival al mexicano Roberto Ballesteros.

Informó que, sostuvo un campamento en la Ciudad de México, donde estuvo entrenando con Julio César Rodríguez, ex boxeador profesional y entrenador de la academias Army Stream Gym y Bone Breakers. Así como con Gerardo Graniel Prieto de la Academia Team Terrier, quien cuenta con 14 años de experiencia en las artes marciales mixtas.

“Estuve entrenando con grandes exponentes de MMA, entre ellos, Salvador Augusto Dodger Montaño, es peleador profesional y ex integrante de la UFC y head coach y líder del equipo Bone Breakers, y también con el peleador profesional Sergio Antonio Omar “El Bendito”, con quien estuve practicando partes específicas de MMA y el striking”, declaró.

Puntualizó, que dentro del programa de peleas estará debutando el chiapaneco Emiliano Palacios en la categoría de 65 kilogramos: “estuvimos trabajando con el entrenador Jonatan García de la Academia Melvin Revilla Brazilian de San Cristóbal de LasCasas, Emiliano es un peleador muy fuerte y disciplinado, estoy seguro que le irá muy bien”.