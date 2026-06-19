De la intolerancia, a la pretensión de imponer una ideología.

Palabras Claras

Silvano Bautista

Bien encabronada anda la comunidad LGTB y no sé cuantos más por la opinión de diputada María Isabel Rodríguez Jiménez en el congreso del estado respecto a la comunidad en mención y la ideología de género. Los que piden respeto y tolerancia a sus preferencias sexuales, resulten ser más radicales e intolerantes cuando alguien se atreve a fijar su punto de vista.

La legisladora, únicamente fijó su postura respecto al tema, sin que desde mi perspectiva implique un acto de intolerancia o desprecio hacia quienes tienen orientaciones sexuales diferentes. Cada quien es libre de hacer lo que le venga en gana con su cuerpo, pero que también muestren respeto hacia quienes no piensan como ellos y que fijan su postura de rechazo hacia la pretensión de imponer una ideología de género.

Respetamos las decisiones individuales de quienes han realizado una transición de género; sin embargo, no comparto la promoción de políticas relacionadas con la diversidad sexual dentro de los espacios público, dijo la legisladora.

Durante una intervención pública, manifestó su desacuerdo con las políticas públicas relacionadas con la identidad de género y la diversidad sexual, argumentando que, desde su perspectiva como legisladora y madre de familia, la sociedad requiere fortalecer valores y acciones que promuevan la dignidad y el bienestar de la niñez-

La libertad en todo sentido, requiere límites, cuando estos se exceden se convierten en libertinaje, la sexualidad se vive y cada quien a su manera, es algo íntimo, no para exhibir, si alguien siente orgullo por tener relaciones entre individuos del mismo sexo, no hay problema háganlo en su casa, que orgullo pueden sentir y exhibir porque les guste una u otra forma de sexo. De forma natural solo hay dos sexos y se complementan de ahí en adelante son formas sexuales inventadas y como en sexo hay diversidad que lo hagan no molesta, pero que lo exhiban ante todos.

En este sentido, el compañero Walter Rincón señala de manera certera que la autopercepción debe ser algo íntimo e individual. No debería convertirse en una obligación para terceros. Cada quien tiene derecho a auto percibirse como quiera y a vivir su vida como mejor le parezca. Eso lo respeto plenamente.

Si quieres autopercibirte como supermán, adelante. Tírate de un segundo piso y vemos que es lo que pasa.

Y si, habla particularmente del tema espinoso de la identidad de género.

En una democracia debe existir libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto mutuo, no la coacción ni el sometimiento de unas ideas sobre otras. Soy periodista, pero mi comentario es como un ciudadano de a pie.

Por eso apoyo a la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, quien subió a la máxima tribuna del pueblo chiapaneco para disentir con esos grupos radicales.

Sin embargo, su planteamiento coincide con lo que muchas personas creemos.

No me gusta que me impongan nada. Claro el orden y la sana convivencia sí.

Pero hay dejar que los padres eduquen a sus hijos conforme a sus valores y convicciones familiares, y que, una vez alcanzada la mayoría de edad, cada persona debe tomar libremente las decisiones que considere correctas para su vida.

Mi punto de vista es que las familias deben conservar la libertad de orientar la educación de sus hijos sin imposiciones ideológicas, y cuando se alcance la mayoría de edad, tendrá todo el derecho de decidir sobre su identidad, sus creencias y el rumbo de su vida.

También me ha tocado observar cómo algunas personas, especialmente en redes sociales, parecen buscar cualquier meme o publicación para ridiculizar o desacreditar opiniones distintas a las suyas. Intentan hacerte ver cómo un machista y misógino.

Inauguran autoridades locales y estatales el campo de fútbol en San Francisco Jacona.

El presidente municipal Rossemberg Diaz Utrilla en compañía del secretario de seguridad pública en el estado capitán Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, José Alonso Llaven Villarreal, director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas y del alcalde Pantepec Osmar Velasco García cortaron el listón inaugural de este importante campo.

Ante la presencia de niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia, el alcalde de Tapilula Rosemberg Díaz Utrilla agradeció la distinción de las autoridades presentes para cortar el listón inaugural de este nuevo espacio que sin duda beneficia a la niñez y juventud de San Francisco Jacona.

«Estamos trabajando en obras sociales, así como de ser un fuerte impulsor de espacios deportivos dignos para nuestros jóvenes, el gobierno municipal que presido le apuesta a este tipo de acciones para alejar a nuestros hijos de los malos pasos, vamos a seguir trabajando en beneficio de Tapilula».

Asimismo, señaló que está caminado de la mano de las acciones humanistas del gobernador Eduardo Ramírez por lo que estamos invirtiendo en espacios seguros y libres de violencia para todos.