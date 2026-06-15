Liberan lobo marino rescatado frente a Puerto Chiapas

– Semar y Profepa devolvieron al ejemplar al Pacífico tras recibir atención médica y alimentación especializada –

Un lobo marino rescatado en Mazatán fue liberado en aguas del Pacífico mexicano, en inmediaciones de Puerto Chiapas, luego de recibir atención médica y alimentación especializada para favorecer su recuperación.

La Secretaría de Marina informó que personal del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino participó en el procedimiento, realizado como parte de las acciones de preservación y conservación de fauna marina en la costa chiapaneca.

De acuerdo con la dependencia, el ejemplar fue localizado el pasado nueve de junio en el municipio de Mazatán. Después de su rescate, fue trasladado para ser valorado y recibir los cuidados necesarios hasta presentar condiciones favorables de salud.

Una vez recuperado, personal naval, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, llevó al lobo marino mar adentro a bordo de una embarcación de la Armada de México. Ahí fue devuelto a su entorno natural bajo los protocolos establecidos por la normatividad ambiental vigente.

La Semar también reiteró su llamado a la población para no manipular ni acercarse a fauna marina silvestre y reportar cualquier avistamiento o situación de riesgo a las autoridades correspondientes. (Fotos: Cortesía)