Tras 32 años, desplazados exigen pago por sus tierras

– Familias de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano acusan 32 años de desaire pese a sentencia judicial –

Desplazados de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano exigieron en Tuxtla Gutiérrez el cumplimiento de una sentencia judicial que, aseguran, debe garantizarles una indemnización por las tierras, viviendas y parcelas que perdieron tras el levantamiento armado de 1994.

A más de tres décadas del conflicto, las familias señalaron que la justicia sigue sin llegar. En entrevista en la capital chiapaneca, representantes del movimiento denunciaron 32 años de desaire institucional, mientras sus bienes continúan sin reparación y sus reclamos siguen atorados entre trámites y promesas.

Los afectados sostienen que el desplazamiento forzado dejó más de 4 mil víctimas, alrededor de 42 mil hectáreas en disputa y más de 430 propiedades perdidas, entre viviendas y parcelas. De acuerdo con sus voceros, el despojo se dio con violencia y rompió comunidades enteras, al arrebatarles no solo su patrimonio, sino también su forma de vida.

“Fuimos despojados por la fuerza. Perdimos nuestra historia, nuestro sustento y nuestras tierras. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley y se nos indemnice como corresponde”, expresaron.

Los desplazados advirtieron que continuarán con movilizaciones y acciones legales hasta que la sentencia se traduzca en una reparación económica justa. (Fotos: Redes sociales)