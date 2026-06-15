CNTE mantiene huelga y exige diálogo con Sheinbaum

– Maestros rechazaron propuestas sobre reforma educativa y pensiones; el plantón sigue en el centro de Tuxtla –

Integrantes de la CNTE en Chiapas ratificaron este lunes que mantendrán la huelga y las movilizaciones, luego de una megamarcha por las principales vialidades de Tuxtla Gutiérrez y con el plantón instalado en el centro de la ciudad.

La jornada fue acordada el pasado viernes en la Asamblea Estatal Permanente del magisterio disidente y se suma al plantón nacional que los docentes mantienen en la Ciudad de México desde el 1 de junio. Durante la movilización, voceros señalaron que las respuestas del gobierno federal no resuelven sus dos demandas centrales.

La primera tiene que ver con la reforma educativa. De acuerdo con los maestros, la propuesta presentada el dos de junio fue declarada insuficiente porque no elimina de la Constitución el contenido laboral del artículo tercero. Su planteamiento es que la relación laboral del magisterio pase al artículo 123.

La segunda demanda es la eliminación del esquema de cuentas individuales derivado de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007. Los docentes insistieron en que buscan recuperar una jubilación solidaria e intergeneracional, que les permita retirarse con dignidad.

Los voceros acusaron que las mesas solo han servido para administrar el conflicto y pidieron que el diálogo sea encabezado por Claudia Sheinbaum. La CNTE advirtió que evaluará nuevas acciones si no hay respuestas de fondo. (Fotos: Visor 360 Chiapas)