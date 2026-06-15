Granizada cubre de blanco el poniente de San Cristóbal

– La lluvia duró cerca de 30 minutos en comunidades del Huitepec; Protección Civil realizó recorridos preventivos –

Una fuerte lluvia con granizo cubrió de blanco la tarde de este lunes parte de la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas, principalmente en comunidades ubicadas en las faldas del cerro Huitepec, sin que hasta el momento se reporten daños.

Autoridades tradicionales de San Felipe Ecatepec, Los Alcanfores y otras localidades informaron que la granizada duró alrededor de 30 minutos. Aunque el hielo alcanzó a cubrir pasto, potreros y algunas zonas de cultivo, señalaron que sus milpas no resultaron afectadas.

Habitantes de la zona explicaron que la mayoría de las familias se dedica al cultivo de maíz y frijol, por lo que la primera preocupación fue revisar si la lluvia había golpeado las parcelas. De acuerdo con sus reportes, no hubo pérdidas en los cultivos ni afectaciones en viviendas.

“Llovió fuerte como 30 minutos y con granizo, bastó para que se pusiera blanco el pasto y algunos potreros, pero no hay daños”, dijo uno de los pobladores.

Personal de Protección Civil y de seguridad realizó recorridos preventivos en las comunidades donde cayó granizo. Las autoridades locales informaron que la lluvia ya cesó, aunque el frío se mantuvo con temperatura cercana a los 19 grados.

En el resto de San Cristóbal no se reportó lluvia generalizada. (Fotos: Redes sociales)