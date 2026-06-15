Mujeres denuncian crisis en comunidades de Chiapas

– En asamblea, alertaron por violencia, megaproyectos, adicciones y agresiones contra defensoras del territorio –

Mujeres indígenas y campesinas denunciaron que la violencia, el crimen organizado y los megaproyectos han profundizado la crisis que viven comunidades de Chiapas, durante la Novena Asamblea del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios.

Representantes de las regiones Costa, Altos, Selva, Norte y Zoque señalaron que en sus pueblos se han agravado la descomposición comunitaria, las adicciones entre jóvenes, la migración, las desapariciones y las agresiones contra quienes defienden la tierra.

Durante el encuentro describieron sequías, calor extremo, apagones, escasez de agua, feminicidios, secuestros de niñas y niños y enfrentamientos ligados al crimen organizado. También advirtieron que el consumo de drogas y alcohol entre jóvenes golpea la vida familiar.

Las participantes denunciaron afectaciones asociadas a proyectos impulsados en el sureste. En la región norte hablaron de daños vinculados al Tren Maya y a la supercarretera, como deforestación y alteraciones en fuentes de agua.

En la zona zoque expresaron preocupación por ecoturismo, geoparques, proyectos mineros y Áreas Naturales Protegidas que, afirmaron, avanzan sin información suficiente ni participación. También acusaron criminalización contra personas defensoras. (Foto: Congreso Nacional Indígena)