Jiquipilas: retiran plantón familiares de desaparecidos 

– Parientes de Cristhian, Moisés y Víctor retiraron la protesta, pero afirmaron que la búsqueda continuará –

Familiares de Cristhian, Moisés y Víctor, tres personas desaparecidas en Jiquipilas, retiraron la madrugada de este lunes el plantón que mantenían frente al Palacio Municipal y en el parque central.

La protesta había sido instalada para exigir justicia y resultados en las investigaciones. Durante la movilización, los familiares realizaron quemas de llantas afuera de la presidencia municipal, cerraron ambos sentidos de la carretera que conecta Cintalapa con Ocozocoautla y bloquearon salidas de varias colonias del municipio.

Aunque esta etapa de presión concluyó, los familiares señalaron que la búsqueda de sus seres queridos no se detiene. También afirmaron que continuarán trabajando con apoyo de las autoridades, mientras esperan avances reales que permitan saber qué ocurrió con los tres desaparecidos.

Con el retiro voluntario del plantón, el parque central quedó libre y el Ayuntamiento reanudó al cien por ciento sus actividades dentro de sus instalaciones. Sin embargo, para las familias el punto central sigue siendo encontrar a Cristhian, Moisés y Víctor y obtener respuestas sobre su desaparición. (Foto: Especial)