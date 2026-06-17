Finca Don Jorge lleva cacao chiapaneco a Europa y Asia

– El proyecto de Tapachula combina producción, conservación ambiental y empleos con cacao de nuez blanca –

Finca Don Jorge, proyecto agrícola de 110 hectáreas ubicado en Tapachula, fue presentado como un ejemplo de producción de cacao con conservación ambiental y diversificación del campo.

El titular de la Secretaría del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, recorrió la finca acompañado de Verónica Morales Cruz y César Rodríguez Márquez. Durante la visita conocieron el trabajo de Gabriel López Reyes.

El recorrido fue guiado por Christopher Cárdenas. Ahí se informó que la finca cuenta con 60 hectáreas de cacao en producción, mientras el resto sigue en etapa de desarrollo. Su principal cultivo es el cacao de nuez blanca, variedad apreciada por su calidad.

El sistema productivo combina el cacao con primavera, roble, cedro y caoba, árboles que dan sombra natural a las plantaciones. También integra vainilla Planifolia y Pompona, miel de abeja y recursos forestales bajo manejo responsable.

López Reyes explicó que la finca nació tras reconvertir antiguas áreas de café robusta hacia un cultivo con mayor potencial comercial. Actualmente producen cacao fermentado en grano para mercados especializados de Asia y Europa.

La finca genera 45 empleos directos en campo y alrededor de 80 fuentes de trabajo al sumar servicios, construcción y carpintería.