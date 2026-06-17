Padres culpan a CNTE de daños a familias y comercios

– “Respetamos su lucha, pero ¿dónde quedan los derechos de nuestros hijos a una educación de calidad?”, cuestionan –

José Luis Sánchez Huerta, coordinador de los Comités de Padres de Familia de la Región Centro de Chiapas, lanzó un señalamiento directo contra los paros magisteriales y la corrupción que, acusó, domina en las cúpulas sindicales de la Sección 7.

El representante social dijo que conoce de cerca al magisterio, pues caminó casi 20 años junto a ese sector hasta 2016. Desde esa experiencia, sostuvo que el movimiento deja sin clases a miles de estudiantes y golpea a familias, comerciantes y productores.

“Somos respetuosos de lo que ellos llaman su lucha, pero les preguntamos: ¿dónde quedan los derechos de nuestros hijos a una educación de calidad?”, cuestionó.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez Huerta afirmó que docentes de base no denuncian abusos por miedo a perder sus plazas ante el control de los líderes.

Calificó como reprobable el bloqueo de accesos y el “regalo” de gasolina. “Están enseñando a nuestros niños a robar al regalar algo que no es de ellos”, dijo, al exigir ejemplo pedagógico y no delincuencial.

Añadió que los bloqueos carreteros estrangulan la economía local, porque pequeños productores quedan varados y pierden productos perecederos.

También acusó que directores, subdirectores y comités corruptos esperan inscripciones “como agua de mayo”, pues algunos planteles reciben entre dos y tres millones de pesos por cuotas que, según dijo, se reparten en lugar de invertirse en infraestructura escolar. (Foto: Día Uno)