Cifras de homicidios no cuadran en Chiapas

– Aunque el gobierno presume una baja nacional, desapariciones y desplazamientos mantienen la inquietud local –

Mientras el Gobierno de México presume una reducción histórica en homicidios dolosos, en Chiapas la lectura no es tan simple. Las cifras oficiales también muestran una baja en la entidad, pero en varias regiones la percepción de seguridad sigue marcada por desapariciones, desplazamientos y violencia reciente.

El 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que mayo de 2026 registró la cifra más baja de homicidios dolosos para ese mes en los últimos 12 años. También aseguró que los asesinatos disminuyeron 46 por ciento desde septiembre de 2024.

El dato nacional contrasta con lo que comunidades chiapanecas todavía viven o recuerdan. En municipios de la Sierra, la Frontera, Los Llanos y Los Altos se registraron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, desplazamientos forzados y disputas criminales por control del territorio.

Aunque algunos hechos han disminuido, sus consecuencias no desaparecen con una estadística. Para cientos de familias, la seguridad también depende de volver a sus comunidades, trabajar sin miedo y recuperar la vida cotidiana.

A esto se suma el problema de las personas desaparecidas. México acumula más de 130 mil casos, mientras en Chiapas el registro oficial reporta más de dos mil. Organizaciones estiman cifras superiores a siete mil desde el año 2000. (Foto: Especial)