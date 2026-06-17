Curso de verano del Isstech abre registro en Tuxtla

– El Domo recibirá a niñas, niños y jóvenes con más de 40 actividades deportivas y culturales este verano –
El Isstech realizará la edición 36 de su Curso de Verano del 27 de julio al 7 de agosto en el Centro Deportivo y Cultural “Domo del Isstech”, donde niñas, niños y jóvenes podrán participar en actividades deportivas, recreativas y culturales.
El instituto informó que la oferta incluye más de 40 disciplinas. Entre las opciones deportivas estarán natación, gimnasia olímpica, tae kwon do, voleibol, basquetbol, fisicoculturismo, zumba, spinning, fútbol soccer, tochito y tochito banderola.
También habrá actividades culturales como juegos de mesa, artes plásticas, esculturas moldeables, bailes modernos, K-pop, inglés y marimba, entre otras.
La inscripción costará 750 pesos por persona y permitirá elegir hasta cuatro disciplinas deportivas o culturales. Las personas afiliadas al Isstech no pagarán cuota.
El pre-registro para afiliados será del 19 al 26 de junio de 2026. Para particulares estará disponible del 29 de junio al 5 de julio, a través del portal [www.isstech.gob.mx](http://www.isstech.gob.mx).
Quienes hagan el registro en línea deberán acudir con su hoja impresa y foliada al módulo de inscripciones del Domo, del 6 al 10 de julio, de 9:00 a 17:00 horas.
Las personas que no se registren por internet podrán inscribirse directamente del 13 al 24 de julio, en el mismo horario, o hasta agotar cupos. El Isstech informó que habrá vigilancia permanente y control de acceso y salida.