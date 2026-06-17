Abren premio Rodulfo Figueroa para poetas mexicanos

– La convocatoria cerrará el 29 de julio y contempla un premio único de 80 mil pesos para obra inédita –

La convocatoria del Premio Estatal de Poesía Rodulfo Figueroa 2026 permanecerá abierta hasta el 29 de julio, informó el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en coordinación con el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, y Eva Elia Guzmán Gutiérrez, presidenta municipal de Cintalapa, quienes presentaron los detalles del certamen dirigido a poetas mexicanos.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes deberán postularse con un libro inédito, el cual será revisado por un jurado calificador integrado por autoras y autores reconocidos a nivel estatal y nacional.

Durante la presentación también se resaltó la obra de Rodulfo Figueroa, poeta nacido en Cintalapa el cuatro de agosto de 1866 y fallecido el siete de julio de 1899. Su producción literaria fue recordada por su sensibilidad y estilo, rasgos que lo colocaron como una de las voces más representativas de Chiapas.

La alcaldesa Eva Elia Guzmán detalló que esta emisión contempla un premio único de 80 mil pesos, considerado un aliciente para las y los autores que participen.

La entrega del galardón está programada para el 29 de octubre, dentro de la ceremonia establecida. Los interesados pueden consultar los requisitos en el sitio oficial de Coneculta Chiapas.