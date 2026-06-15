Festival infantil recuerda el legado de Hugo Montaño

– Coneculta realizó actividades de lectura, teatro, astronomía y lucha libre del 12 al 15 de junio en Tuxtla –

El 5o Festival Infantil Hugo Montaño reunió del 12 al 15 de junio actividades de lectura, teatro, astronomía y lucha libre para recordar el legado del escritor chiapaneco y acercar su obra a niños y familias.

El encuentro, organizado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, tuvo como sedes el Museo de la Ciudad, el Centro Deportivo Roma y el Teatro al Aire Libre del Parque Bicentenario. La programación buscó mantener viva la memoria de Montaño, autor de Billie Jean no es mi amante, Aquí yace un viejo cadáver de niño y De dos a tres caídas, sin límite de textos.

Durante los cuatro días se realizaron charlas, observación astronómica, lectura en voz alta de sus obras y la presentación de la puesta en escena El mensajero de las estrellas. También se incluyó una muestra de lucha libre, en un guiño al universo lúdico que acompañó parte de la obra del escritor.

Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, destacó la importancia de rendir homenaje a un autor que impulsó la lectura entre las infancias y cuyo trabajo sigue inspirando a nuevas generaciones.

Iñaki Montaño Díaz, hijo del escritor, agradeció que se mantenga encendida esa labor. Recordó que para su padre un libro no era papel guardado, sino “un juguete, un viaje, una aventura que esperaba ser descubierta”.