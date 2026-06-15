Aire sucio golpea a Tuxtla y la zona Metropolitana

– Protección Civil pidió evitar actividades al aire libre por riesgo alto asociado a partículas PM2.5 en el área –

El Sistema Estatal de Protección Civil alertó este lunes por mala calidad del aire en la zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, debido a la acumulación de partículas contaminantes en el espacio aéreo.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, el registro fue determinado como malo y con nivel de riesgo alto para la población por la presencia de partículas suspendidas PM2.5.

La advertencia está dirigida a la población en general, pero de manera especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes pueden resentir más los efectos de este tipo de contaminación.

Protección Civil exhortó a evitar actividades al aire libre mientras se mantengan estas condiciones. También recomendó que los grupos vulnerables permanezcan en interiores para reducir la exposición y proteger su salud.

El llamado se mantiene para habitantes de Tuxtla Gutiérrez y municipios de la zona Metropolitana, donde la calidad del aire puede afectar a quienes realizan ejercicio, trabajan en exteriores o deben trasladarse durante varias horas.

Las autoridades pidieron atender las medidas preventivas y mantenerse pendientes de los avisos oficiales sobre la evolución de la calidad del aire en las próximas horas.