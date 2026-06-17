ERA suspende agenda por conflicto con Sección 7

– El gobernador dijo que seguirá atento a la reunión del magisterio nacional y a una posible mesa tripartita –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que suspendió su agenda en Chiapas para mantenerse atento a la reunión del Magisterio Nacional en la Ciudad de México, particularmente a la participación de la Sección 7.

En un video publicado en sus redes sociales, con el Monumento a la Revolución al fondo, el mandatario estatal dijo que existen minutas firmadas por parte del Gobierno de la República y que se han registrado avances en el conflicto magisterial.

Ramírez Aguilar señaló que debe cuidarse aquello que, afirmó, han sido conquistas del magisterio chiapaneco. También expresó que estará atento al llamado para dar continuidad a los trabajos de bilateralidad y a una mesa tripartita, en caso de que pueda establecerse.

“He suspendido mi agenda en el Estado de Chiapas, porque para mí lo fundamental son los maestros y las maestras de Chiapas”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también hizo referencia a las condiciones del tiempo tanto en la Ciudad de México como en Tuxtla Gutiérrez, en medio de la temporada de lluvias. Dijo que le duele ver a personas adultas expuestas a esas inclemencias y llamó a actuar con responsabilidad.

Ramírez Aguilar planteó que el objetivo debe ser construir un acuerdo que permita transitar en armonía y mantener la estabilidad social, mientras continúan las conversaciones relacionadas con el movimiento magisterial.