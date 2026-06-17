Chiapas empuja turismo de aventura en Lima, Perú

– El estado busca conectar a comunidades y empresas con operadores internacionales de turismo de aventura –

Chiapas participa en el AdventureELEVATE Latin America 2026, encuentro internacional de turismo de naturaleza y aventura que se realiza en Lima, Perú, con la presencia de más de 250 empresarios turísticos.

La asistencia del estado forma parte de la estrategia de promoción de la Secretaría de Turismo para colocar su oferta en un segmento que busca experiencias ligadas a la biodiversidad, la cultura y el contacto con comunidades.

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que esta presencia permite mostrar al estado ante tour operadores especializados, medios de comunicación, líderes de la industria, inversionistas y tomadores de decisiones que influyen en la venta de experiencias de aventura a nivel internacional.

De acuerdo con la dependencia, la participación en Lima da continuidad al trabajo realizado el año pasado en Chile, donde también se buscó abrir puertas para Chiapas dentro del mercado de turismo de naturaleza.

Durante el encuentro se fortalecieron alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de colaboración. La Sectur sostuvo que estas relaciones pueden ayudar a conectar a comunidades, empresas turísticas y experiencias del estado con mercados de mayor valor.