Entregan mochilas a la escuela Jorge Tovilla Torres

– Roger Mandujano pidió a estudiantes no dejar las aulas y confiar en sus capacidades para construir su futuro –

Estudiantes de la Escuela Secundaria Jorge Tovilla Torres, ubicada en la colonia Chapultepec, en Tuxtla Gutiérrezz, recibieron mochilas escolares como parte de la estrategia de la Secretaría de Educación para apoyar a las familias y fortalecer la permanencia en las aulas.

Durante la entrega, el secretario de Educación, Roger Mandujano, pidió a los alumnos disfrutar lo que hacen, esforzarse cada día y confiar en sus capacidades. También los llamó a apoyarse en sus familias y a no dejar de estudiar, al señalar que la educación es una herramienta para transformar su vida.

La dependencia informó que la distribución forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mejorar las condiciones de niños y jóvenes y reducir obstáculos económicos.

El director del plantel, Antonio Eulalio Vázquez Castañón, agradeció la presencia de las autoridades y destacó que la cercanía con las escuelas fortalece el trabajo de docentes y familias. En representación de madres y padres, Isabel Díaz dijo que el apoyo ayuda a que la economía del hogar no limite el derecho de sus hijos a seguir estudiando.

El alumno Héctor Jiménez Chandomi señaló que la mochila representa un respaldo para sus hogares y una motivación para responder con esfuerzo. En el acto también participó Paco Chacón, secretario del Humanismo, quien destacó programas como Bicis que Transforman.