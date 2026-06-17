Chiapas, entre estados donde más pesa pobreza laboral

– CEEY advierte que vivir en Chiapas eleva el riesgo de seguir sin cubrir la canasta alimentaria con salario –

Chiapas aparece entre los estados donde vivir aumenta las probabilidades de permanecer en pobreza laboral, de acuerdo con el Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El reporte señala que, a nivel nacional, 65.8 por ciento de las personas que estaban en pobreza laboral durante el primer trimestre de 2025 siguieron en esa condición un año después. Es decir, casi siete de cada diez no pudieron cubrir la canasta alimentaria de su hogar con ingresos del trabajo.

Sólo 34.2 por ciento logró salir de esa situación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Para el CEEY, el dato confirma que tener empleo no siempre significa dejar atrás la pobreza.

El lugar de residencia también pesa. El estudio advierte que las probabilidades de seguir en pobreza laboral aumentan entre quienes viven en Chiapas, Veracruz, Guerrero e Hidalgo, donde las oportunidades de empleo y los ingresos continúan rezagados.

El informe también apunta a los hogares encabezados por mujeres. Del total que permaneció en pobreza laboral durante todo el año, 43 por ciento tenía jefatura femenina; entre quienes lograron salir, la proporción fue de 36 por ciento.

Otro factor es cuántas personas aportan ingresos en casa. Los hogares que salieron elevaron su ingreso promedio de 4 mil 300 a 12 mil 700 pesos. Quienes siguieron atrapados reportaron apenas 2 mil 600 pesos. (Foto: Especial)