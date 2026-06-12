﻿‘Checo’ Pérez queda 20 en pruebas libres de Barcelona

• Lando Norris firmó su mejor vuelta en el segundo entrenamiento libre, sesión donde se registraron los cronometrajes más competitivos de la jornada

España.- El inglés Lando Norris, de McLaren, marcó el ritmo este viernes en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, la séptima fecha en 2026 de la Fórmula 1 que se disputará el próximo domingo en el circuito de Montmeló. El campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado fue el más rápido del día, por delante de su compatriota George Russell, de Mercedes.

Norris firmó su mejor vuelta en el segundo entrenamiento libre, sesión donde se registraron los cronometrajes más competitivos de la jornada. Con neumático blando, completó los 4 mil 657 metros del trazado en 1:15.426, apenas nueve milésimas más rápido que Russell y 57 milésimas por delante de su compañero Oscar Piastri, quien colocó al otro McLaren en el tercer puesto.

La jornada confirmó que Mercedes, líder de los dos campeonatos, sigue al frente del curso; aunque McLaren mostró señales claras de fortaleza en una pista que parece favorecer mejor a su monoplaza. Charles Leclerc, de Ferrari, fue cuarto; mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial, terminó quinto a 58 centésimas de Norris.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, la jornada fue limitada. El piloto de Cadillac no participó en el primer entrenamiento libre, ya que su monoplaza fue utilizado por el estadounidense Colton Herta como parte de las sesiones destinadas a pilotos jóvenes. Por la tarde, ya de vuelta al volante, el mexicano firmó el vigésimo tiempo de la clasificación combinada.

El resultado deja a Pérez con trabajo por delante de cara al sábado, cuando se disputará el último ensayo libre y posteriormente la calificación que ordenará la parrilla de salida para la carrera del domingo. En una pista donde las diferencias se marcaron principalmente con neumático blando y donde varios equipos sufrieron por el calor, el viento y la degradación, ‘Checo’ necesitará aprovechar cada vuelta disponible para afinar el balance de su Cadillac.

La sesión matinal había sido encabezada por Russell, con un tiempo de 1:16.363, seguido por Piastri y Leclerc. En ese primer ensayo participaron hasta siete pilotos jóvenes, entre ellos Herta con el Cadillac de Pérez, Fred Vesti en el Mercedes de Antonelli, Dino Beganovic en el Ferrari de Lewis Hamilton y Leonardo Fornaroli en el McLaren de Norris.

Fornaroli fue el mejor de los novatos al conseguir el quinto tiempo de la primera práctica; mientras que Max Verstappen, de Red Bull, quedó cuarto en la sesión. Por la tarde volvió la alineación habitual de pilotos y sus equipos iniciaron con neumáticos medios, salvo Verstappen que comenzó con duros antes de pasar a los blandos para buscar los mejores registros.

Con información de EFE

Foto: EFE/Alejandro García