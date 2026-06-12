﻿Árbitros mexicanos ya tienen fecha de debut en el Mundial 

• La FIFA designó a la terna de árbitros mexicanos encabezada por César Ramos para uno de los duelos vitales del Grupo G

México.- La FIFA hizo oficial la fecha de debut del árbitro mexicano César Ramos en el Mundial 2026, quien estará acompañado de sus compatriotas, Alberto Morín y Marco Bisguerra.

Los tres silbantes mexicanos estarán presentes en el duelo entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada del Grupo G.

Dicho compromiso se jugará en el Estadio Los Ángeles, California, el lunes 15 de junio en punto de las 19:00 h tiempo del Centro de México.

También estarán en dicho cuerpo arbitral los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara en el banquillo y en el VAR.

Esta será la tercera Copa del Mundo de César Ramos, consolidándose como uno de los silbantes con mayor jerarquía y experiencia dentro de la Concacaf y la Liga MX.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, considerado uno de los mejores silbantes de la Concacaf, participó en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde realizó buenas actuaciones.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @Arbitraje_MX