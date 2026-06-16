Alistan homenaje para Simón Pedro Pérez López

– Las actividades iniciarán el cuatro de julio en Simojovel y seguirán con una marcha-peregrinación a Acteal –

Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos e integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal anunciaron actividades conmemorativas para recordar a Simón Pedro Pérez López, defensor tsotsil asesinado el cinco de julio de 2021 en Simojovel.

La jornada busca mantener viva su memoria y reiterar la exigencia de justicia a cinco años del crimen. De acuerdo con la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, las actividades iniciarán el cuatro de julio con una ceremonia espiritual en el lugar donde fue asesinado el defensor comunitario.

Después, los participantes se trasladarán a la vivienda de Simón Pedro, ubicada en el ejido Nuevo Israelita, donde continuarán los actos de memoria y reflexión junto a familiares, organizaciones y acompañantes.

De manera paralela, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, se realizarán actividades culturales y espirituales para honrar la vida de quien fue integrante de Las Abejas y defensor de los derechos humanos, la vida comunitaria y el territorio.

Para el cinco de julio está prevista una marcha-peregrinación que partirá de la comunidad de Majomut rumbo a Acteal. En ese punto se celebrará una misa y otras actividades religiosas en memoria de Simón Pedro. (Foto: Cuartoscuro)