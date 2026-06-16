Abandono animal crece en colonias de Tuxtla Gutiérrez

– Rescatistas alertan focos rojos en Potinaspak, Shanká y otras colonias; estiman alza de hasta 120% en casos –

El abandono y maltrato de perros y gatos sigue creciendo en colonias de Tuxtla Gutiérrez, principalmente en zonas periféricas, donde rescatistas independientes reportan más animales en situación de calle.

Elizabeth Valencia, rescatista que trabaja principalmente en la colonia Potinaspak, señaló que en los últimos años el problema se volvió más visible y estimó que los casos aumentaron hasta 120 por ciento respecto a periodos anteriores. Aclaró que se trata de una percepción basada en los reportes y rescates que atienden en distintos puntos de la ciudad.

En entrevista con OEM-Informex, la activista explicó que el abandono genera un efecto en cadena cuando no hay campañas permanentes de esterilización. Los animales quedan en la vía pública, se reproducen y aumentan la población callejera, lo que después rebasa la capacidad de rescatistas y vecinos que intentan ayudar.

Entre las zonas con mayor incidencia mencionó Potinaspak, Shanká, Chiapas Solidario, Condesa, San Juan, Las Granjas, La Fortuna, Vida Mejor, Patria Nueva, Los Pájaros, San José Terán y La Reliquia, además de asentamientos ubicados en la salida hacia Chiapa de Corzo.

Valencia señaló que una práctica común ocurre cuando familias cambian de domicilio y dejan a sus mascotas en las viviendas que habitaban. Para la rescatista, el fondo del problema sigue siendo la falta de conciencia sobre que los animales son seres vivos con necesidades. (Foto: Meganoticias)