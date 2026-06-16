Pescadores estatales buscan mercado en La Nueva Viga

– SEyT firmó convenio para acercar productos del estado a uno de los mayores centros de pescados y mariscos –

Productores pesqueros y acuícolas de Chiapas buscarán colocar sus productos en La Nueva Viga, uno de los principales centros de comercialización de pescados y mariscos del país, tras la firma de un convenio encabezado por la Secretaría de Economía y del Trabajo.

El acuerdo fue presentado como una vía para fortalecer la producción, distribución y consumo de pescados y mariscos de cooperativas chiapanecas. De acuerdo con el titular de la SEyT, Luis Pedrero González, la alianza abre oportunidades comerciales para el sector y busca mejorar la competitividad de quienes viven de esta actividad.

La administradora general de La Nueva Viga, Abigail Guadalupe Guzmán Hernández, señaló que el convenio permitirá generar mejores condiciones para las personas productoras, fortalecer cadenas de valor y promover ventas directas, con menos intermediarios.

En la firma también participó la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, encabezada por Judith Torres Vera. La coordinación permitirá acercar a productores chiapanecos a información logística y sanitaria, así como a prácticas para promover productos con calidad e identidad.

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, acudió como testigo de honor.