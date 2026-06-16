Violencia laboral contra mujeres en UNICH, denuncian

– Sindicato señala al rector Javier López por presuntos despidos y presiones políticas en la sede de Yajalón –

Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas denunciaron presuntos casos de violencia laboral y política dentro de la institución, con señalamientos directos contra el rector Javier López Sánchez.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la UNICH afirmaron que las irregularidades habrían afectado principalmente a mujeres docentes. En conferencia de prensa, señalaron que algunas profesoras fueron separadas de sus funciones poco tiempo después de convertirse en madres, situación que consideran una posible vulneración a sus derechos laborales y humanos.

Los casos, según los trabajadores, se habrían registrado en la sede de Yajalón, donde también existen antecedentes de inconformidades por las condiciones laborales dentro de la universidad.

El SUTUNICH también señaló a la coordinadora Andrea Espinosa Aguilar, a quien acusó de presionar a trabajadores para asistir a eventos políticos y respaldar publicaciones relacionadas con la administración universitaria.

El sindicato pidió la intervención de autoridades laborales y organismos de derechos humanos para investigar los hechos y garantizar condiciones libres de violencia, discriminación y presiones indebidas.

Hasta ahora, Javier López Sánchez no ha emitido postura pública. (Foto: Especial)