Región Norte revisa seguridad con la SSP en Tapilula

– Presidentes municipales de la zona Bosques participaron en la Mesa de Seguridad encabezada por Óscar Aparicio –

Presidentes municipales de la Región Norte, Zona Bosques, participaron en una Mesa de Seguridad encabezada por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en el municipio de Tapilula.

Durante el encuentro, el funcionario estatal señaló que las acciones y visitas a los municipios tienen como propósito reforzar la tranquilidad de las familias. También afirmó que el trabajo de seguridad debe realizarse en territorio y no solo desde una oficina, porque la confianza se construye en colonias, ejidos y comunidades.

Aparicio Avendaño estuvo acompañado por el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; el director del Centro Estatal de Control de Confianza, José Alonso Llaven Villarreal; representantes de la Guardia Nacional, delegados y autoridades estatales.

En la reunión, la SSP destacó la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia y la presencia operativa como parte de la estrategia de seguridad en Chiapas.

Al encuentro acudieron autoridades municipales de Tapilula, El Bosque, Jitotol, Rayón, Tapalapa, Rincón Chamula San Pedro, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Huitiupán, Simojovel y Bochil, municipios donde la seguridad se mantiene como demanda permanente.