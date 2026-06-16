¿Paco Chacón en el PAN?

PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista

La reciente fotografía de Paco Chacón a quien muchos ubican como posible candidato de Morena a la presidencia de la capital chiapaneca, en una reunión con ex alcaldes del Partido Acción Nacional generó una ola de polémicas y comentarios y que decir de algunos lo ubicaban, ya como un posible candidato a la presidencia municipal de Tuxtla, pero por el blanquiazul.

La semana pasada, el también secretario del humanismo compartió en redes sociales una fotografía con los ex alcaldes panistas de Tuxtla Francisco Rojas, Victoria Rincón, Enoc Araujo y Felipe Granda lo que dio pie a diversas posturas. Las versiones más osadas señalaron que este podría encabezar al panismo al no lograr despertar el ánimo entre la militancia morenista.

Cuestionada al respecto la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Katalina Caravantes, dijo que esto es porque sin duda alguna, el funcionario estatal no se siente a gusto en las filas de morena y que al mismo tiempo esta reunión, significaría también reconocer que los gobiernos de Acción Nacional fueron buenos en su momento y que saben cómo administrar.

En conferencia de prensa, en la sede estatal del PAN, la líder panista dijo que esta foto habla más que mil palabras, que habla por sí sola. Son de Morena dijo y buscan a los del pan porque se sienten saben y reconocen. A los gobiernos panistas reconocen la calidad de sus funcionarios que en su momento gobernaron y necesitan del PAN.

Dijo, que el funcionario en cuestión no solamente ha buscado a estos personajes, sino que también ha recurrido a la militancia porque se siente desencantado en donde está y está viendo que en el PAN se trabaja por el bien común y con resultados para la población. Aprovechó para recordar que durante los gobiernos federales de AN en Chiapas se ejecutaron obras como el puente Chiapas, el puente San Cristóbal, Puerto Chiapas, Ciudad Salud y el Hospital de las Culturas los cuales hablan de los buenos gobiernos panistas.

Además, abordó lo que ella considera es una confrontación, o un pleito entre el anterior alcalde Carlos morales y su sucesor, todo ello derivado de que ambos buscan la reelección en el cargo.

Katy Caravantes insistió en la demanda que presentó el PAN, ante el Instituto Elecciones y Participación Ciudadana en contra de Paco Chacón y Jovani Salazar, por considerar que no es correcto que se usen los recursos del erario público para la promoción personal en aras, de lograr una posición política electoral.

Dijo, que en este caso fueron ciudadanos que denunciaron esta situación y que hizo el partido recurrió a las instancias correspondientes lo que derivó en la sanción a ambos. Por ello invitó a la ciudadanía a que se acerquen al PAN y que éste los acompañará para hacer las denuncias por actos anticipados de campaña, ya que lo correcto es que los recursos no se desvíen para fines diferentes al desarrollo social.

La líder panista, apunto que esta misma situación es decir de personajes políticos promocionándose anticipadamente con posibles recursos públicos, se han detectado en Tapachula, Villaflores y Huixtla, por lo que recaban información y documentación para presentar las quejas y denuncias.

ANA SILVIA VELASCO PARA EL INIFECH

Diversos colegios de ingenieros civiles manifestaron su respaldo a Ana Silvia Velasco para la titularidad del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH). Lejos de ser una improvisada, es una reconocida ingeniera civil que representa una apuesta por la alta especialización técnica, la experiencia gerencial y un profundo compromiso social con el desarrollo de la entidad.

Egresada de la UNACH, cuenta con una trayectoria que incluye: Maestría en Ingeniería con formación en Construcción por la UNACH. Maestría en Valuación Inmobiliaria, Bienes Nacionales e Industriales por el Instituto Tecnológico de la Construcción.Doctorado en Valuación y Transferencia de Riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, donde actualmente se encuentra en proceso de tesis tras haber culminado satisfactoriamente sus asignaturas con un destacado promedio general de 9.1.

Especialidades de posgrado en Valuación (Universidad de Zacatecas) y en Pericia y Valuación de Bienes Rurales (Centro de Valores S.C.). Su alto nivel de preparación la ha llevado a ser participar como ponente en el Segundo Congreso Nacional de Construcción, Vías Terrestres y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UNACH.

Ha demostrado su liderazgo en planeación, presupuestación, construcción y supervisión de obras públicas y privadas, operando bajo las más estrictas normativas estatales y federales.

Ha sido evaluadora de Daños de la Infraestructura Física Educativa para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), donde coordinó brigadas de verificación de calidad en el programa «Escuelas Dignas» en diversas regiones indígenas y rurales como Chamula, Larráinzar, Zinacantán, Totolapa, El Bosque y Simojovel. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el sector público y de seguridad estructural; entre otros aspectos.