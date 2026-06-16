Lanzan Premio Nacional Carlos Olmos en Tapachula

– Dramaturgos podrán participar hasta el 31 de julio con obra inédita; el premio será de 70 mil pesos –

La convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos 2026 quedó abierta y permanecerá vigente hasta el 31 de julio, con la invitación a dramaturgos a participar con una obra inédita escrita en español.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, junto con Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula. El certamen busca homenajear el legado del escritor tapachulteco Carlos Olmos y fortalecer la creación dramática en el país.

De acuerdo con las bases, las personas participantes podrán presentar un solo texto dramático, con tema, género, estilo y recursos literarios libres. La convocatoria está dirigida a dramaturgos nacidos en México, así como a personas extranjeras nacionalizadas que acrediten una residencia mínima de cinco años en el país.

Altuzar Constantino destacó que la obra de Carlos Olmos se mantiene vigente por su calidad estética, sus personajes y sus tramas. También recordó que sus producciones televisivas de los años 70 y 80 le dieron proyección en México y otros países.

El premio único será de 70 mil pesos. El acta de fallo se publicará el 26 de octubre de 2026 y la decisión será inapelable. No habrá menciones honoríficas.