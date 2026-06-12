﻿Canadá evita la derrota ante Bosnia

• Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron en la apertura del Grupo B del Mundial 2026, en juego celebrado en Toronto

Canadá.- La selección de Canadá no pudo celebrar un triunfo en su debut como coanfitriona del Mundial 2026 y pese a las ganas y a su juego voluntarioso solo empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, este viernes 12 de junio en la apertura del Grupo B disputado disputado en el Estadio de Toronto.

El gol canadiense fue obra de Cyle Larin a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años de edad, que juega en el Southampton inglés, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.

Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.

Lukic, de 1.90 metros de estatura y 27 años , delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses.

En la segunda jornada del Grupo B, a realizarse el jueves 18 de junio, Canadá se medirá ante Qatar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Bienvenido Velasco