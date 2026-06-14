‘El Chapo’ Guzmán pide intervención de Sheinbaum para ser extraditado 

• ‘El Chapo’ acusa que le fue negada la extradición antes de comparecer ante la corte, lo que supone una violación judicial de sus derechos

México.- El narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán escribió dos nuevas cartas en las que defiende su inocencia y pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para ser extraditado a México.

Las cartas están escritas en inglés y fechadas el 2 y 4 de junio, si bien fueron recibidas por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York el día 10.

En la primera de las misivas, ‘el Chapo’ Guzmán solicita justicia respecto a la política de extradición, pues acusa que le fue negada antes de comparecer ante la corte, lo que supone una violación judicial de sus derechos.

De esta forma, pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para iniciar la gestión necesaria y que él pueda regresar a México.

El narcotraficante refiere que durante su juicio no se aportaron los elementos suficientes para sustentar su condena.

La violencia que no fue probada fue utilizada injustamente para dictar mi sentencia, cuando el gobierno mexicano fue quien realizó todos los asesinatos y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, expuso.

Mientras tanto, ‘el Chapo’ pidió que se considere la posibilidad de recibir visitas en la cárcel ADX Florence.

La segunda carta aborda una presunta intimidación al jurado para emitir un veredicto de culpabilidad en su contra.

Joaquín Guzmán Loera pidió una nueva oportunidad para demostrar que su sentencia fue incorrecta.

Estas dos cartas suponen las número 15 y 16 que el narcotraficante mexicano ha enviado a autoridades de EE.UU. en su intento por recuperar su libertad.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial