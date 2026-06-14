﻿Problema técnico en el avión retrasa la salida del papa León XIV 

• El papa León XIV tuvo que regresar al aeropuerto de Tenerife por un problema técnico que retrasó el despegue del avión que ya había abordado

España.- Un problema en el sistema técnico retrasó el vuelo del papa León XIV para viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice tuvo que regresar a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte.

El avión tenía que despegar a las 15:20 h pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.

Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

El comandante indicó a los pasajeros que el aparato estaría siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta a la aeronave “para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola”.

“Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo”, indicó el comandante a los pasajeros.

El rey Felipe VI, que había abandonado la pista tras despedir al papa en la escalerilla, regresó al avión tras conocer lo ocurrido, con lo que bajó junto al pontífice para ir juntos hasta la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

También descendieron del avión algunos de los cardenales que acompañan al papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras, los asistentes del vuelo están sirviendo agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanece en el aparato.

Con información de EFE

Foto: EFE