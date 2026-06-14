﻿Boris deja como saldo una persona desaparecida en Oaxaca

• Las fuertes lluvias de los últimos días en Oaxaca causadas por la Tormenta Tropical Boris dejó como saldo una persona desaparecida

Oaxaca.- Las fuertes lluvias de los últimos días en Oaxaca causadas por los remanentes de la Tormenta Tropical Boris dejó como saldo una persona desaparecida al ser arrastrada por la corriente de un río junto con su vehículo.

La tragedia sobrevino ayer por la tarde cuando el conductor de la camioneta intentó atravesar el río que atraviesa el centro de la población San Luis Amatlán enclavada en la región de la Sierra Sur.

Tras el alertamiento por parte de un ciudadano de la comunidad, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) arribó al lugar para iniciar con las labores de búsqueda del individuo.

Ante lo agreste de la zona se solicitó el apoyo de un helicóptero para realizar un sobrevuelo en la zona y poder trasladar un equipo que coordine y realice las acciones respectivas.

De acuerdo con los primeros datos, la unidad de motor ya se localizó, sin embargo, el ocupante aún se encuentra desaparecido.

Ante esta situación, el Gobierno del estado a través de la CEPCyGR activó el protocolo respectivo y se encuentra en comunicación directa con la autoridad municipal para atender este acontecimiento.

Este día, el Gobierno del estado informó que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO) se trasladaron vía aérea para coordinar acciones que permitan localizar a la persona.

Se trata de un equipo conformado por cinco elementos especializados en búsqueda agreste, quienes se suman a estas labores.

Asimismo, se encuentra en la zona el jefe de Respuesta Inmediata de la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR).

El Gobierno del estado mantiene comunicación directa con las autoridades estatales y municipales para localizar a esta persona.

Con información de ADN Sureste

Foto: ADN Sureste