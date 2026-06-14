﻿Anuncian cierre de puertos en Veracruz y Tamaulipas

• La Semar ordenó el cierre de puertos para embarcaciones menores en Matamoros, Veracruz y Alvarado ante las condiciones meteorológicas

México.- La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de diversos puertos para embarcaciones menores en el Golfo de México y el Mar Caribe, debido a condiciones meteorológicas.

A través de sus cuentas oficiales, la Semar notificó este 12 de junio el cierre de puertos para embarcaciones menores en distintos puntos de la región, como medida preventiva ante el incremento del oleaje, las lluvias y los fuertes vientos.

De acuerdo con la Semar, las restricciones se mantienen en el puerto de Matamoros, Tamaulipas, así como en los puertos de Veracruz y Alvarado, en el estado de Veracruz.

Lo anterior podría deberse también a las condiciones meteorológicas que están asociadas a una zona de baja presión vinculada con la onda tropical número 6, ubicada sobre el sureste del Golfo de México. El sistema incrementó a 20 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

El fenómeno se localiza aproximadamente a 165 kilómetros al noroeste de Roca Partida, Veracruz, y continúa monitoreandose por las autoridades.

Ante este panorama, la Semar exhortó a la comunidad marítima y a la población en general a mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Asimismo, pidió implementar medidas de precaución en la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y recreativas en zonas de playa, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas.

Con información de 24 Horas

Foto: Quadratin