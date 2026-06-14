﻿Revés para Trump: Centro Kennedy quita su nombre de edificio 

• Un juez señaló que la ley que creó el centro “deja absolutamente claro” que debe llevar el del presidente John F. Kennedy

Estados Unidos.- El Centro Kennedy retiró este viernes el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada del edificio en Washington al cumplir una resolución judicial que le obligaba a quitarlo.

Un juez consideró el pasado 29 de mayo que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por personas afines a Trump, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y por tanto el único que tiene potestad para modificarlo.

El magistrado, que dio un plazo de dos semanas para la retirada del nombre de Trump, señaló que la ley que creó el centro “deja absolutamente claro” que debe llevar el del presidente John F. Kennedy (asesinado en 1963) y que no puede exhibir ningún otro, basado en la “decisión unilateral” de la dirección de la institución.

A pesar de ello, la Junta del Centro Kennedy presentó este jueves por la noche un recurso “in extremis“ para evitar la retirada en la fachada del nombre del actual mandatario.

La resolución del magistrado incluía también el bloqueo del cierre del Centro Kennedy durante dos años para realizar obras de remodelación, a partir del próximo 4 de julio.

El complejo ya había eliminado el lunes pasado el nombre de Trump de su página web, como primer paso para cumplir la decisión que ahora ha impugnado.

El mandatrio, por su parte, reaccionó al fallo con dureza y aseguró que el juez “debería avergonzarse de sí mismo”, al tiempo de acusar a la izquierda de preferir que el centro cultural “muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos”, en otra muestra de su megalomanía.

Desde febrero de 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en dicho teatro después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro por miembros del Partido Republicano o cercanos al movimiento MAGA (siglas en inglés de “Hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo”).

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO