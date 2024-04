The Hives promociona su concierto y a Los Tigres del Norte

• The Hives ofrecerá un concierto en Londres al igual que Los Tigres del Norte; será el 13 y 14 de abril respectivamente

México.- La banda de rock originaria de Fagersta, The Hives, sorprendió a sus seguidores tras promocionar su concierto y el de Los Tigres del Norte.

En redes sociales circula una imagen que muestra a los integrantes de Los Tigres del Norte, el grupo musical mexicano especializado en el estilo de la música norteña, fundado en Mocorito, Sinaloa, México en 1968, mientras de fondo se lee la leyenda “The Hives”, nombre de la agrupación garage rock.

Lo anterior, a modo de meme, que se elaboró para promocionar los próximos conciertos de ambas agrupaciones, según señaló en X- antes Twitter, la banda sueca.

Esto se debe a que tanto The Hives como Los Tigres del Norte ofrecerán un show en Londres. El de los intérpretes de “Hate to Say I Told You So” será este próximo 13 de abril en el Hammersmith (Eventim Apollo) 45 Queen Caroline St W6 9QH en Londres a las 19:00 horas, mientras que el de los mexicanos será un día después, es decir, el domingo 14.

El show, que ofrecerán los intérpretes de “Golpes en el Corazón”, es parte del cierre de gira por Europa y su retorno a España después de 14 años.

Pues previo a ello, Pamplona y el Navarra Arena fueron una de las cinco paradas que realizó la banda mexicana, junto con Madrid, Coruña, Barcelona y Bilbao, previo a finalizar el 14 de abril en Londres su tour.

En tanto, The Hives, quienes ofrecerán el próximo 8 de octubre un concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, invitó a sus fans a que si tienen la oportunidad de asistir a la presentación de Los Tigres del Norte lo hagan.

“Raza, tal vez hayan visto este meme. Estos muchachos son Los Tigres del Norte y tienen un show en Londres un día después del nuestro en el mismo lugar. Cáiganle a su show si están en la ciudad de Londres el domingo 14”, se lee en la publicación.

Por otro lado, si eres fan de The Hives, ya puedes comprar tu boleto para su show en la CDMX, el cual oscila entre los 700 y 1300 pesos.

